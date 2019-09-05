Избрание меры пресечения банде иностранных грабителей: суд пошел в совещательную комнату

"Судебное разбирательство ходатайство объявляется законченным, суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья.

Стоит отметить, во время судебного заседания Абурджания не смог сказать, где он находился в даты, в которые были совершены грабежи и нападения, в которых его подозревают.

Кроме того, по словам прокурора, жена Абурджании во время обысков в его доме сказала, что похищенные вещи, найденные во время следственных действий, принадлежащих ей, хотя подозреваемый заявлял, что ему не известно об их происхождении.

Напомним, ранее прокурор попросил суд избрать строгую меру пресечения Абурджании.

Напомним, речь идет о трех граждан Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных по разным городам Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.

Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.

Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на "элитные" дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тыс. до 200 тыс. долларов США. Известно о шести фактах ограблений домов.

Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств по бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались при незаконном проникновении в "элитных квартир".