Обрання запобіжного заходу банді іноземних грабіжників: суд пішов в нарадчу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Судді Святошинського районного суду Києва видалились до нарадчої кімнати після завершення розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для затриманого за підозрою у розбійних нападах та бандитизмі громадянина Грузії Валері Абурджанії. Про це заявила суддя Ніна Бабич, передає кореспондент УНН.
"Судовий розгляд клопотання оголошується закінченим, суд видаляється до нарадчої кімнати", - сказала суддя.
Варто зазначити, під час судового засідання Абурджанія не зміг сказати, де він перебував у дати, в які були скоєні грабежі та напади, у яких його підозрюють.
Крім того, зі слів прокурора, дружина Абурджанії під час обшуків у його помешканні сказала, що викрадені речі, знайдені під час слідчих дій, належать їй, хоча раніше підозрюваний заявляв, що йому не відомо про їхнє походження.
Нагадаємо, раніше прокурор попросив суд обрати найсуворіший запобіжний захід Абурджанії.
Нагадаємо, йдеться про трьох громадян Грузії (1991 року народження, 1990 року народження та ще один 1987 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаїв), затриманих у різних містах України за підозрою у скоєнні розбійних нападів по всій країні.
Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.
Іноземцям інкримінують ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слід додати, що зловмисники нападали тільки на “елітні” будинки і сума награбованого за один раз становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США. Наразі відомо про шість фактів пограбувань будинків.
Як повідомили у поліції Київської області, у якості речових доказів у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для злому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до “елітних помешкань”.