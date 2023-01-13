Оборонный сектор рф может привлекать заключенных к изготовлению оружия - британская разведка

Детали

В ноябре 2022 года крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" после встречи с федеральной службой исполнения наказаний рф сообщил местным СМИ, что наймет на работу 250 заключенных. Разведчики отмечают, что в россии существует "давняя традиция" привлечения к труду заключенных, а с 2017 года был восстановлен принудительный труд как вид уголовного наказания.

Благодаря одному из самых высоких показателей количества заключенных в мире, федеральная служба исполнения наказаний контролирует "разветвленную империю" из более 400 000 заключенных, ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции, отмечают в МО Великобритании.

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"Заключенные являются уникальным человеческим ресурсом для российских лидеров для поддержки "специальной военной операции", тогда как добровольцы остаются в дефиците. Труд каторжников, вероятно, будет особенно популярным со стороны производителей, таких как "Уралвагонзавод", в отношении производства низкотехнологичного оружия, поскольку компании почти наверняка находятся под сильным давлением со стороны москвы по увеличению его производства", - говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что россия продолжит развивать свою ядерную триаду баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.