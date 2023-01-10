росія продовжить розробку ядерної зброї – міністр оборони

Цитата

"Ми продовжимо розвивати ядерну тріаду і підтримувати її боєздатність, оскільки ядерний щит був і залишається головним гарантом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - сказав шойгу.

"Підвищуватимемо також бойові можливості вкс - як у плані роботи винищувачів і бомбардувальників у районах дії сучасних засобів ППО, так і в плані вдосконалення безпілотних літальних апаратів".

Доповнення

Усі цифри щодо ядерної зброї є оціночними, але, за даними Федерації американських учених, росія має 5977 ядерних боєголовок - пристроїв, що викликають ядерний вибух, - хоча сюди входять близько 1500 боєголовок виведених з експлуатації та демонтажу.

4500 або близько того вважаються стратегічною ядерною зброєю - балістичними ракетами, які можуть бути націлені на великі відстані. Ця зброя зазвичай асоціюється із ядерною війною.