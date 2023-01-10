россия продолжит разработку ядерного оружия – министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. россия продолжит развивать свою ядерную триаду баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков, поскольку такое оружие является главной гарантией ее суверенитета, заявил во вторник министр обороны сергей шойгу, передает УНН.
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"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеспособность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал шойгу.
"Будем также повышать боевые возможности вкс - как в плане работы истребителей и бомбардировщиков в районах действия современных средств ПВО, так и в плане совершенствования беспилотных летательных аппаратов".
Дополнение
Все цифры по ядерному оружию являются оценочными, но, по данным Федерации американских ученых, у россии есть 5977 ядерных боеголовок - устройств, вызывающих ядерный взрыв, - хотя сюда входят около 1500 боеголовок выведенных из эксплуатации и демонтажа.
4500 или около того считаются стратегическим ядерным оружием – баллистическими ракетами, которые могут быть нацелены на большие расстояния. Это оружие обычно ассоциируется с ядерной войной.