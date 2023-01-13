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Оборонний сектор рф може залучати ув'язнених до виготовлення зброї - британська розвідка

Київ • УНН

 • 410571 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Оборонний сектор рф, ймовірно, залучатиме до виготовлення зброї ув'язнених, щоб задовольнити потреби у виробництві відповідно до воєнного часу. Про це йдеться в останньому зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, пише УНН.

Оборонний сектор рф може залучати ув'язнених до виготовлення зброї - британська розвідка

Деталі

У листопаді 2022 року найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" після зустрічі з федеральною службою виконання покарань рф повідомив місцевим ЗМІ, що найме на роботу 250 ув'язнених. Розвідники зазначають, що у росії існує "давня традиція" залучення до праці ув'язнених, а з 2017 року було відновлено примусову працю як вид кримінального покарання.

Завдяки одному з найвищих показників кількості в'язнів у світі, федеральна служба виконання покарань контролює "розгалужену імперію" з понад 400 000 ув'язнених, її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції, зауважують в МО Британії.

Цитата

"Ув’язнені є унікальним людським ресурсом для російських лідерів для підтримки "спеціальної військової операції", тоді як добровольці залишаються у дефіциті. Праця каторжників, імовірно, буде особливо популярною з боку виробників, таких як "Уралвагонзавод", відносно виробництва низькотехнологічної зброї, оскільки компанії майже напевно перебувають під сильним тиском з боку москви щодо збільшення її виробництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду балістичних ракет, підводних човнів та стратегічних бомбардувальників.

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