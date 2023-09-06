Оборонное агентство ЕС подписало соглашения о совместной закупке боеприпасов, в частности, для Украины

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Киев • УНН

 • 358605 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Европейское оборонное агентство (EDA) подписало восемь рамочных контрактов с европейской индустрией на совместную закупку 155-мм боеприпасов для поддержки Украины и пополнения собственных национальных запасов. Об этом сообщает пресс-служба EDA, информирует УНН.

Детали

Подписание последних пяти контрактов состоялось в штаб-квартире EDA в Брюсселе 5 сентября во время визита послов Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского Союза (PSC). Общее соглашение о проекте EDA подписали 26 стран-членов и Норвегия.

Теперь страны-члены ЕС и Норвегия будут иметь возможность закупать 155-мм боеприпасы через EDA, которое будет работать как закупочное агентство.

Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Как отмечается, с целью соблюдения юридических обязательств и защиты коммерческой тайны, EDA не может разглашать имена подрядчиков и цены за единицу продукции на данном этапе, а также не комментирует продолжающиеся переговоры.

Дополнение

Эти рамочные контракты были подписаны в рамках трехстороннего подхода к поставкам большего количества артиллерийских боеприпасов и ракет в Украину, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года.

ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов; агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов; а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллиона боеприпасов в год - еврокомиссар

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