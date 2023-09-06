Оборонне агентство ЄС підписало угоди про спільну закупівлю боєприпасів, зокрема, для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Європейське оборонне агентство (EDA) підписало вісім рамкових контрактів з європейською індустрією на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для підтримки України і поповнення власних національних запасів. Про це повідомляє пресслужба EDA, інформує УНН.
Деталі
Підписання останніх п'яти контрактів відбулося в штаб-квартирі EDA в Брюсселі 5 вересня під час візиту послів Комітету з питань політики і безпеки Європейського Союзу (PSC). Загальну угоду про проєкт EDA підписали 26 країн-членів і Норвегія.
Тепер країни-члени ЄС і Норвегія матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA, яке працюватиме як закупівельна агенція.
Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.
Як зазначається, з метою дотримання юридичних зобов'язань та захисту комерційної таємниці, EDA не може розголошувати імена підрядників та ціни за одиницю продукції на даному етапі, а також не коментує переговори, що тривають.
Доповнення
Ці рамкові контракти були підписані в рамках тристороннього підходу до постачання більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет в Україну, узгодженого Радою ЄС у березні 2023 року.
ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів; агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів; а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.
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