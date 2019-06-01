Защитник "Динамо" попал в символическую сборную молодых игроков сезона ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Защитник киевского “Динамо” Виталий Миколенко вошел в число символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19 среди футболистов до 21 года по версии “Football Talent Scout”, передает УНН.
Защитник принял участие в 8 матчах евротурнира, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста, и занял позицию левого защитника в сборной.
Кроме украинца, в символическую сборную (U-21) Лиги Европы сезона-2018/19 вошли: Матвей Сафонов (“Краснодар”), Жюль Кунда (“Бордо”), Эван НИИК (“Айнтрахт”), Мерт Мюлдюр (“Рапид” ), Маттео Гендузи (“Арсенал”), Ханнес Вольф (“Ред Булл Зальцбург”), Каллум Хадсон-Одои (“Челси”), Исмаила Сарр (“Ренн”), Жоау Фелиш (“Бенфика”), Патрик Кутроне (“Милан”).
Напомним, что Миколенко в составе сборной Украины U-20 выступит в плей-офф чемпионата мира.