Оборонець "Динамо" потрапив до символічної збірної молодих гравців сезону ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Захисник київського “Динамо” Віталій Миколенко увійшов до числа символічної збірної Ліги Європи сезону-2018/19 серед футболістів віком до 21 року за версією “Football Talent Scout”, передає УНН.
Захисник взяв участь в 8 матчах євротурніру, в яких забив 1 гол і зробив 2 ассисти, та обійняв позицію лівого захисника у збірній.
Крім українця, в символічну збірну (U-21) Ліги Європи сезону-2018/19 увійшли: Матвій Сафонов (“Краснодар”), Жюль Кунда (“Бордо”), Еван Ндіка (“Айнтрахт”), Мерт Мюлдюр (“Рапід”), Маттео Гендузі (“Арсенал”), Ханнес Вольф (“Ред Булл Зальцбург”), Каллум Хадсон-Одоі (“Челсі”), Ісмаїла Сарр (“Ренн”), Жоау Феліш (“Бенфіка”), Патрік Кутроне (“Мілан”).
Нагадаємо, що Миколенко у складі збірної України U-20 виступить у плей-оф чемпіонату світу.