Обновлена карта боевых действий: враг продвинулся на Донбассе
Киев • УНН
Аналитики Deep State обновили карту боевых действий на Донбассе. Зафиксировано продвижение врага возле Пречистовки, Сухой Балки и в Дружбе.
Аналитики обновили карту боевых действий на Донбассе. Враг продвинулся возле Пречистовки, Сухой Балки и в Дружбе. Об этом информирует аналитический и мониторинговый канал Deep State, передает УНН.
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«Карта обновлена!», - говорится в сообщении.
Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State18 августа 2024, 21:43 • 33830 просмотров