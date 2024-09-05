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24 березня, 11:21 • 116514 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 117105 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 146677 перегляди

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Оновлено мапу бойових дій: ворог просунувся на Донбасі

Оновлено мапу бойових дій: ворог просунувся на Донбасі

Київ • УНН

 • 30091 перегляди

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій на Донбасі. Зафіксовано просування ворога біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.

Аналітики оновили мапу бойових дій на Донбасі. Ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі. Про це інформує аналітичний та моніторинговий канал Deep State, передає УНН.

Деталі

"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State19.08.24, 00:43 • 34261 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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