Оновлено мапу бойових дій: ворог просунувся на Донбасі
Київ • УНН
Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій на Донбасі. Зафіксовано просування ворога біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.
Аналітики оновили мапу бойових дій на Донбасі. Ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі. Про це інформує аналітичний та моніторинговий канал Deep State, передає УНН.
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"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.
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