Обмен пленными: в Украину вернулся участник "вертолетной" миссии ГУР по эвакуации раненых с "Азовстали"

Детали

"Многие из освобожденных сегодня военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. В Украине им окажут всю необходимую помощь, они пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и соответствующее денежное обеспечение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за защиту собственной земли враг пытался провести над частью Оборонцев судилища. В нарушение всех требований международного гуманитарного права украинским военным грозили длительные сроки заключения.

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"Освободили, в частности, участника уже легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых с "Азовстали". Эвакуационный вертолет, в котором он находился, был сбит, но воин сумел выжить. Тяжело раненому, ему угрожали так называемым "судом". Теперь военнослужащий пройдет курс лечения и реабилитации", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, из неволи вернулась молодая пара, которая поженилась на "Азовстали", а также медик, который уже был в плену рашистов после Широкинской операции (2015 г.).

"Тогда он пробыл в плену более двух лет, а после освобождения снова пошел служить. Повторно попал в плен защищая Мариуполь и "Азовсталь" от захватчиков. Дышит воздухом свободы также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, который получил ранения на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию рашистского врага", - информирует КШППВ.

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