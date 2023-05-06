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Обмін полоненими: в Україну повернувся учасник "вертолітної" місії ГУР з евакуації поранених з "Азовсталі"

Обмін полоненими: в Україну повернувся учасник "вертолітної" місії ГУР з евакуації поранених з "Азовсталі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Серед 45 захисників, яких визволили з російського полону, учасник вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Деталі

"Чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за захист власної землі ворог намагався провести над частиною Оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення.

Цитата

"Визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації", - зазначається в повідомленні.

Додамо

Окрім того, з неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а також медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.).

"Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників. Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога", - інформує КШППВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна повернула з російського полону 45 захисників "Азовсталі"

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