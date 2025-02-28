ObmenAT24, WhiteBIT и Binance – издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" назвало лидеров криптовалютного рынка
Киев • УНН
ObmenAT24, WhiteBIT и Binance получили признание за формирование экосистемы цифровых активов и инновационные финансовые решения.
В Киеве прошла церемония награждения победителей "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", где отметили ведущие компании финансового рынка Украины.
В категории криптовалютных платформ среди лидеров отмечены кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24, WhiteBIT и Binance — сервисы, формирующие экосистему оборота и развития цифровых активов, обеспечивая клиентам доступ к инновационным финансовым решениям.
"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" — это авторитетное ежегодное исследование, которое определяет наиболее успешные компании разных отраслей на основе финансовых показателей и бизнес-результатов, экспертной оценки жюри и голосования пользователей.
Признание кастомизированной платформы ObmenAT24 среди ведущих криптосервисов Украины подтверждает ее стабильность, инновационный подход, технологическое развитие и высокое доверие клиентов.
Победа в рейтинге стала еще одним признанием ObmenAT24, которая с 2016 года является одним из наиболее динамичных операторов украинского крипторынка. Платформа специализируется на быстром, безопасном и конфиденциальном обмене криптовалют для частных лиц, бизнеса и криптоинвесторов.
Сервис ObmenAT24 доступен в 26 городах Украины и 40 столицах мира на четырех континентах, обеспечивая мгновенные обменные транзакции, отсутствие скрытых комиссий и значительные резервы для проведения крупных обменных операций. Клиенты сервиса имеют доступ к широкому спектру платежных инструментов, включая Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Wize и Payoneer.
ОбменAT24 – признанный лидер криптовалютного рынка, неоднократно подтверждающий свою стабильность, технологичность и надежность, получая престижные награды в финансовой сфере. Среди наиболее значимых достижений платформы:
• Высокая репутация в известных криптовалютных листингах, подтверждающих надежность сервиса.
• Обслуживание более миллиона клиентов в разных странах мира.
• Признание среди криптоинвесторов благодаря стабильному качеству услуг и скорости транзакций.
• Признание среди лучших криптосервисов портала "Минфин".
• Награда "Лучший криптопроект" PaySpace Magazine Awards 2024.
ObmenAT24 – кастомизированная крипто-фиатная платформа, обеспечивающая операции с криптовалютами, стейблкоинами и электронными деньгами. Эта платформа открывает клиентам доступ к операциям с криптоактивами в глобальном измерении. Сервис сочетает современные технологии и широкий набор финансовых инструментов, предоставляя клиентам мгновенные операции без скрытых комиссий и высокие лимиты обмена.