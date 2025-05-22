Обмен в формате "1000 на 1000": Зеленский заслушал доклады разведки и СБУ касательно списков, которые передали россияне

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки и Службы безопасности Украины по спискам, которые передали россияне. Сейчас конкретные детали обрабатываются. Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подготовка обмена. Были доклады разведки и Службы безопасности Украины по спискам, которые передали россияне, конкретные детали обрабатываются. Еще будут у нас совещания