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Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 17362 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

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Обмен в формате "1000 на 1000": Зеленский заслушал доклады разведки и СБУ касательно списков, которые передали россияне

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Президент Украины получил доклады разведки и СБУ относительно списков на обмен, предоставленных россиянами, детали прорабатываются. Украина передала свой список для обмена в формате "1000 на 1000".

Обмен в формате "1000 на 1000": Зеленский заслушал доклады разведки и СБУ касательно списков, которые передали россияне

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки и Службы безопасности Украины по спискам, которые передали россияне. Сейчас конкретные детали обрабатываются. Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Подготовка обмена. Были доклады разведки и Службы безопасности Украины по спискам, которые передали россияне, конкретные детали обрабатываются. Еще будут у нас совещания

 - сказал Зеленский.

Дополнение

В четверг, 22 мая, украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".

Также УНН сообщал, что во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". По словам Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.

Павел Башинский

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