Обмен в формате "1000 на 1000": Зеленский заслушал доклады разведки и СБУ касательно списков, которые передали россияне
Киев • УНН
Президент Украины получил доклады разведки и СБУ относительно списков на обмен, предоставленных россиянами, детали прорабатываются. Украина передала свой список для обмена в формате "1000 на 1000".
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки и Службы безопасности Украины по спискам, которые передали россияне. Сейчас конкретные детали обрабатываются. Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Подготовка обмена. Были доклады разведки и Службы безопасности Украины по спискам, которые передали россияне, конкретные детали обрабатываются. Еще будут у нас совещания
Дополнение
В четверг, 22 мая, украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".
Также УНН сообщал, что во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". По словам Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.