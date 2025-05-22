Обмін в форматі “1000 на 1000”: Зеленський заслухав доповіді розвідки та СБУ щодо списків, які передали росіяни
Київ • УНН
Президент України отримав доповіді розвідки та СБУ щодо списків на обмін, наданих росіянами, деталі опрацьовуються. Україна передала свій список для обміну у форматі "1000 на 1000".
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни. Наразі конкретні деталі опрацьовують. Про це він заявив у вечірньому звернені, передає УНН.
Деталі
Підготовка обміну. Були доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни, конкретні деталі опрацьовують. Ще будуть у нас наради
Доповнення
У четвер, 22 травня, українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
Також УНН повідомляв, що під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими "1000 на 1000". За словами Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.