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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 19481 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Обмін в форматі “1000 на 1000”: Зеленський заслухав доповіді розвідки та СБУ щодо списків, які передали росіяни

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Президент України отримав доповіді розвідки та СБУ щодо списків на обмін, наданих росіянами, деталі опрацьовуються. Україна передала свій список для обміну у форматі "1000 на 1000".

Обмін в форматі “1000 на 1000”: Зеленський заслухав доповіді розвідки та СБУ щодо списків, які передали росіяни

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни. Наразі конкретні деталі опрацьовують. Про це він заявив у вечірньому звернені, передає УНН.

Деталі

Підготовка обміну. Були доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни, конкретні деталі опрацьовують. Ще будуть у нас наради

 - сказав Зеленський.

Доповнення

У четвер, 22 травня, українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Також УНН повідомляв, що під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими "1000 на 1000". За словами Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.

Павло Башинський

Павло Башинський

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