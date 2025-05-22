Обмін в форматі “1000 на 1000”: Зеленський заслухав доповіді розвідки та СБУ щодо списків, які передали росіяни

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни. Наразі конкретні деталі опрацьовують. Про це він заявив у вечірньому звернені, передає УНН.

Підготовка обміну. Були доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни, конкретні деталі опрацьовують. Ще будуть у нас наради