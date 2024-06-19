Обломки вражеского беспилотника повредили административное здание научно-исследовательского института во Львове, нанеся разрушения на площади около 800 квадратных метров, сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

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"Обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок", - сообщил Козицкий в Telegram.

По его словам, "обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытия 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров".

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