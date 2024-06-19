Уламки ворожого дрона пошкодили науково-дослідницький інститут у Львові
Київ • УНН
Уламки ворожого безпілотника пошкодили адміністративну будівлю науково-дослідницького інституту у Львові, завдавши руйнувань на площі близько 800 квадратних метрів.
Уламки ворожого безпілотника пошкодили адміністративну будівлю науково-дослідницького інституту у Львові, завдавши руйнувань на площі близько 800 квадратних метрів, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"Уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок", - повідомив Козицький у Telegram.
З його слів, "уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів".
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