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Обломки дронов упали в двух районах Киева: что известно о последствиях

Обломки дронов упали в двух районах Киева: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 5642 просмотра

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В Дарницком и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков БпЛА. В Дарницком районе потушили пожар в частном доме. Пострадавших нет.

В Дарницком и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских дронов. В Дарницком районе потушили пожар в частном доме. В обоих районах пострадавших нет. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Детали

«В Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БпЛА, пострадавших нет», - сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Ранее Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследовали место.

«В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар», - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика3 янв. 2025, 05:23 • 12196 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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