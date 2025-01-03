Обломки дронов упали в двух районах Киева: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Дарницком и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков БпЛА. В Дарницком районе потушили пожар в частном доме. Пострадавших нет.
В Дарницком и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских дронов. В Дарницком районе потушили пожар в частном доме. В обоих районах пострадавших нет. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
«В Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БпЛА, пострадавших нет», - сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Ранее Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследовали место.
«В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар», - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
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