Уламки дронів впали у двох районах Києва: що відомо про наслідки

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У Дарницькому та Голосіївському районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА. У Дарницькому районі загасили пожежу в приватному будинку. Постраждалих немає.

У Дарницькому та Голосіївському районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. У Дарницькому районі загасили пожежу в приватному будинку. В обох районах постраждалих немає. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"У Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає", - повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Раніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежували місце.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки03.01.25, 07:23 • 50887 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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