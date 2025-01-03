Уламки дронів впали у двох районах Києва: що відомо про наслідки

У Дарницькому та Голосіївському районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. У Дарницькому районі загасили пожежу в приватному будинку. В обох районах постраждалих немає. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"У Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає", - повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Раніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежували місце.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки