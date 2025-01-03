Уламки дронів впали у двох районах Києва: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У Дарницькому та Голосіївському районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА. У Дарницькому районі загасили пожежу в приватному будинку. Постраждалих немає.
У Дарницькому та Голосіївському районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. У Дарницькому районі загасили пожежу в приватному будинку. В обох районах постраждалих немає. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
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"У Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає", - повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
Раніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежували місце.
"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
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