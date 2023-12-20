"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение

В российском поселке демянск, мужчину, который, возможно, является гражданином Украины, остановили во время попытки совершить акт самосожжения возле здания отделения российского министерства внутренних дел.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию Telegram-канала "ASTRA".

53-летний Андрей Финкевич пришел накануне в отдел МВД в поселке Демьянске, облил себя бензином и попытался поджечь - говорится в сообщении ASTRA.

При этом, мужчину якобы вовремя остановили полицейские, и он не пострадал. Также, согласно информации телеграм-канала, мужчина, который попытался совершить самосожжение у здания мвд в новгородской области, является гражданином Украины.

При этом, о мотивах Финкевича не указывается.

Напомним,

В россии впервые лишили гражданства двух мужчин, которых ранее привлекли к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Случай имел место в москве.

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