"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение
Киев • УНН
Андрей Финкевич совершил попытку самосожжения возле отделения полиции в демянске, россия, но был остановлен полицией и не пострадал. Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается, что мужчина является гражданином Украины.
В российском поселке демянск, мужчину, который, возможно, является гражданином Украины, остановили во время попытки совершить акт самосожжения возле здания отделения российского министерства внутренних дел.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию Telegram-канала "ASTRA".
53-летний Андрей Финкевич пришел накануне в отдел МВД в поселке Демьянске, облил себя бензином и попытался поджечь
При этом, мужчину якобы вовремя остановили полицейские, и он не пострадал. Также, согласно информации телеграм-канала, мужчина, который попытался совершить самосожжение у здания мвд в новгородской области, является гражданином Украины.
При этом, о мотивах Финкевича не указывается.
Напомним,
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"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение
Андрей Финкевич совершил попытку самосожжения возле отделения полиции в демянске, россия, но был остановлен полицией и не пострадал. Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается, что мужчина является гражданином Украины.
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