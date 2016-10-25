Областной совет не предоставлял согласия на строительство "Евро фармы" под Киевом - А.Старикова

При этом, в Киево-Святошинской райадминистрации не нашли ни одного документа по этой компании.

Как оказалось, законность упомянутого строительства в прокуратуре не проверяли.

В свою очередь Государственная экологическая инспекция в Киевской обл. также не проверяла строительство "Евро фармы" под Киевом.

Аналогичная ситуация с областным советом. Областной совет не предоставлял согласования на строительство "Евро фармы" под Киевом и не утверждал никаких программ финансирования в этом направлении. Об этом в комментарии УНН сообщила глава Киевского областного совета VIІ созыва Анна Старикова.

"Областной совет никаких согласований не давал на это, никаких программ финансирования не утверждал в этом направлении", - сообщила она.

Также, А.Старикова отметила, что областной совет будет отстаивать интересы территории в случае угрозы создания экологической опасности.

"Однозначно, мы не будем поддерживать такие инициативы, если таковые имеют место быть. Если в какую-то активную фазу данная инициатива перейдет - будем отстаивать непосредственно интересы территории, так как данное строительство может создать опасную экологическую угрозу", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, в "Свободе" пообещали выяснить, что и на каких основаниях "Евро фарма" строит под Киевом.

Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане.