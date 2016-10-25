Обласна рада не надавала погодження на будівництво “Євро фарми” під Києвом – А.Старикова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Іноземна компанія ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” у с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області отримала у приватну власність земельну ділянку у 4 га, де розпочала будівництво хіміко-фармацевтичного підприємства.
При цьому, у Києво-Святошинській райадміністрації не знайшли жодного документу щодо цієї компанії.
Як виявилося,законність згаданого будівництва у прокуратурі не перевіряли.
У свою чергу Державна екологічна інспекція у Київській обл. також не перевіряла будівництво “Євро фарми” під Києвом.
Аналогічна ситуація із обласною радою. Обласна рада не надавала погодження на будівництво “Євро фарми” під Києвом та не затверджувала жодних програм фінансування щодо цього напрямку. Про це у коментарі УНН повідомила Голова Київської обласної ради VIІ скликання Ганна Старикова.
"Обласна рада жодних погоджень не давала на це, жодних програм фінаснування не затверджувала у цьому напрямку", - повідомила вона.
Також, А.Старикова відзначила, що обласна рада відстоюватиме інтереси території у разі загрози створення екологічної небезпеки.
"Однозначно, ми не будемо підтримувати такі ініціативи, якщо такі мають місце бути. Якщо у якусь активну фазу дана ініціатива перейде – будемо відстоювати безпосередньо інтереси території, тому що дане будівництво може створити небезпечну екологічну загрозу", - наголосила вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у “Свободі” пообіцяли з’ясувати, що та на яких підставах “Євро Фарма” будує під Києвом.
Також нагадаємо, під Києвом може з’явитися хімвиробництво, проти якого виступали боярчани.