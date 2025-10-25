Облачно с прояснениями: какая будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 26 октября, на большей части территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем в Украине, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Напомним

В субботу, 25 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с дождями.