Облачно с прояснениями: какая будет погода в Украине в воскресенье
Киев • УНН
26 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшие и умеренные дожди, кроме востока. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на юге до 17° тепла.
В воскресенье, 26 октября, на большей части территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем в Украине, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.
В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Напомним
В субботу, 25 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с дождями.