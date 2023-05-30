Обещали работу в Европе вместо этого обманули 67 граждан: в Киеве разоблачили мошенническую схему
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве прекратили деятельность общества, которое длительное время занималось мошенническими действиями под видом предоставления услуг по трудоустройству в Европе, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным следствия, участники группы разработали совместный план завладения средствами граждан, которые искали работу за рубежом.
Для реализации схемы организатор создал веб-сайт, на котором предлагались якобы посреднические услуги по трудоустройству в странах Европы. Общение с потенциальными работниками и проведение собеседований осуществлялось через так называемый колл-центр.
После получения от потерпевших платежа в сумме 8 тыс. грн до 18 тыс. грн никаких действий по трудоустройству граждан злоумышленники не совершали. Зато полностью прекращали с ними связь, а полученные средства присваивали. В дальнейшем деньги выводились через многочисленные банковские карты подставных лиц.
Сейчас следствием собраны доказательства совершения мошенничества в отношении не менее 67 потерпевших на сумму более 800 тыс. гривен. Однако, по оперативным данным, количество обманутых граждан может достигать сотен человек, а сумма нанесенного ущерба - нескольких миллионов гривен.
В рамках следствия правоохранители провели обыски по месту жительства организатора схемы и по адресам офисов общества. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн. грн. Продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к ответственности всех участников схемы.
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“Обращаемся ко всем гражданам, которые стали жертвами мошеннической схемы и пользовались услугами, опубликованными на сайтах workhub2018.com.ua и e-work.com.ua, сообщить о таких фактах окружную прокуратуру или Голосеевское УП ГУ НП в г. Киеве”, – отметили в ведомстве.
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