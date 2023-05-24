Махінації з допомогою аграріям: НАБУ і САП викрили двох осіб під час отримання хабаря в понад пів мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 мая. УНН. Національне антикорупційне бюро України затримало двох махінаторів, в момент, коли ті за своє "сприяння" у допомозі від міжнародних організацій аграрному сектору, отримували понад півмільйона гривень, пише УНН з посиланням на НАБУ в Telegram.
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"23 травня 2023 року НАБУ і САП викрили двох осіб під час отримання понад пів мільйона гривень неправомірної вигоди. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. 24 травня особам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.",- йдеться в повідомленні НАБУ.
За даними слідства, вони підбурювали службовців одного з підприємств-виробників сільськогосподарської продукції надати неправомірну вимогу за сприяння у виділенні допомоги, яка надається міжнародними організаціями для підтримки аграрного сектору.
Доповнення
Організація "Червоний Хрест України" попередила про нову шахрайську схему, де шириться інформація про "виплати платіжних доручень "від Червоного Хреста України на банківські рахунки громадян після сплати юридичних послуг.
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