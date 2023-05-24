Махинации с помощью аграриям: НАБУ и САП разоблачили двух человек во время получения взятки более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало двух махинаторов, в момент, когда те за свое "содействие" в помощи от международных организаций аграрному сектору, получали более полумиллиона гривен, пишет УНН со ссылкой на НАБУ в Telegram.
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"23 мая 2023 года НАБУ и САП разоблачили двух человек во время получения более полумиллиона гривен неправомерной выгоды. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 24 мая лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении НАБУ.
По данным следствия, они подстрекали служащих одного из предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции предоставить неправомерное требование за содействие в выделении помощи, которая предоставляется международными организациями для поддержки аграрного сектора.
Дополнение
Организация "Красный Крест Украины" предупредила о новой мошеннической схеме, где распространяется информация о "выплатах платежных поручений" от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг.
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