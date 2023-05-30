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Обіцяли роботу в Європі натомість ошукали 67 громадян: у Києві викрили шахрайську схему

Обіцяли роботу в Європі натомість ошукали 67 громадян: у Києві викрили шахрайську схему

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві припинили діяльність товариства, яке тривалий час займалось шахрайськими діями під виглядом надання послуг з працевлаштування в Європі, пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, учасники групи розробили спільний план заволодіння коштами громадян, які шукали роботу за кордоном.

Для реалізації схеми організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися нібито посередницькі послуги щодо працевлаштування у країнах Європи. Спілкування з потенційними заробітчанами та проведення співбесід здійснювалося через так званий кол-центр.

Після отримання від потерпілих платежу у сумі 8 тис. грн до 18 тис. грн жодних дій щодо працевлаштування громадян зловмисники не вчиняли. Натомість повністю припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали. У подальшому гроші виводилися через численні банківські картки підставних осіб.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення шахрайства відносно щонайменше 67 потерпілих на суму понад 800 тис. гривень. Проте, за оперативними даними, кількість ошуканих громадян може сягати сотень осіб, а сума завданих збитків - декількох мільйонів гривень.

У межах слідства правоохоронці провели обшуки за місцем проживання організатора схеми та за адресами офісів товариства. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн. грн. Тривають слідчі та процесуальні для притягнення до відповідальності усіх учасників схеми.

Цитата

“Звертаємося до всіх громадян, які стали жертвами шахрайської схеми та користувалися послугами, опублікованими на сайтах workhub2018.com.ua та e-work.com.ua, повідомити про такі факти окружну прокуратуру або Голосіївське УП ГУ НП у м. Києві”, – наголосили у відомстві.

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