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Социальная сеть

"Обыски" у родителей Зеленского: ЦПД опроверг очередной фейк российской пропаганды

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Центр национального сопротивления опроверг информацию об обысках НАБУ у родителей Президента Украины. Фейк распространяется российской дезинформационной сетью "Матрёшка" с использованием поддельного видео.

"Обыски" у родителей Зеленского: ЦПД опроверг очередной фейк российской пропаганды

В сети распространяется ложная информация о том, что НАБУ якобы провело обыски у родителей Президента Украины - Риммы и Александра Зеленских. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на счетах родителей главы государства якобы обнаружили 11 миллионов долларов.

Эта история не соответствует действительности и является полностью вымышленной. Фейк распространяется вместе со сфабрикованным видео от имени известного европейского медиа. В самом видео также используется поддельный скриншот новости с украинского сайта. На самом деле на официальных ресурсах медиа, чьи логотипы были использованы для создания фейка, материалы об "обысках у родителей Зеленского" отсутствуют

- говорится в статье.

Указывается, что этот вброс является типичным методом работы российской дезинформационной сети "Матрёшка", которая специализируется на изготовлении фейковых публикаций под видом материалов известных мировых медиа.

"российская пропаганда уже неоднократно выпускала подобные фейки об "огромных состояниях" или "дорогих покупках" семьи Зеленского, которые массово вбрасывались в соцсети, в том числе их англоязычный сегмент, для дискредитации Украины на международной арене. Цель таких выдумок - подорвать доверие международных партнёров к Украине", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Партия власти "единая россия" официально начала предвыборную кампанию к выборам в государственную думу рф, которые запланированы на 18-20 сентября. Основными элементами кампании стали персональная лояльность к владимиру путину и поддержка войны против Украины.

НАБУ опровергло российскую пропаганду о якобы «расследовании» в отношении Елены Зеленской17.05.26, 20:25 • 6895 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика