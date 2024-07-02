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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обезврежена агентурная группа фсб в Одессе: для конспирации одна из агенток пользовалась париками

Обезврежена агентурная группа фсб в Одессе: для конспирации одна из агенток пользовалась париками

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 07:31  •  20062 просмотра

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Служба безопасности Украины обезвредила в Одессе агентурную группу фсб рф в составе двух военнослужащих и их сообщницу, которые по заданию российской спецслужбы проводили разведку систем противовоздушной обороны и тайную фотосъемку военных объектов.

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входило двое военных и их сообщница. По заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, которые обороняют Одессу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории. В случае выявления "нужных" объектов - скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы. Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их сообщница маскировала внешность, постоянно меняя парики.

СБУ поэтапно документировала все факты разведывательно-подрывной деятельности агрессора и задержала резидента агентурной группы фсб и его сообщника, когда они фотографировали военный объект.

Еще одного участника вражеской ячейки - местную жительницу, задержали в ее собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они отдельно приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная организованной группой в условиях военного положения). Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

15 лет за решеткой проведет агент фсб, которая шпионила за защитниками Часового Яра1 июля 2024, 13:38 • 19029 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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