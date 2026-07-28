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«Обещание выполнено» — Кукурелья набил тату с изображением тренера Испании де ла Фуэнте

Киев • УНН

 • 2128 просмотра

Левый защитник «Реала» Марк Кукурелья выполнил обещание и набил татуировку с изображением Луиса де ла Фуэнте после победы Испании на Чемпионате мира-2026. Футболист опубликовал фото тату в Instagram, где тренер изображен с Кубком мира.

«Обещание выполнено» — Кукурелья набил тату с изображением тренера Испании де ла Фуэнте

Левый защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Марк Кукурелья выполнил обещание за победу на Чемпионате мира-2026 — испанец набил татуировку с изображением главного тренера "Фурии Рохи" Луиса де ла Фуэнте. Соответствующие фото Кукурелья выложил в Instagram, передает УНН

Детали 

"Обещание выполнено", — написал Кукурелья. 

Он опубликовал фото новой татуировки на руке с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, которую сделал известный тату-мастер Хоакин Ганга, известный своими работами для знаменитостей. 

На татуировке де ла Фуэнте изображен в костюме с Кубком мира в руках. На заднем плане также размещен логотип Чемпионата мира. 

Перед началом турнира Кукурелья пообещал сделать татуировку с портретом наставника, если сборная Испании станет чемпионом мира. После победы он подтвердил, что намерен сдержать слово, а де ла Фуэнте в шутку напомнил футболисту о его обещании.

"Если даешь обещание, то нужно его выполнять. К тому же я не так уж и страшно выгляжу", — сказал де ла Фуэнте после финала. 

Кроме того, Кукурелья перед стартом ЧМ пообещал завершить карьеру, если "Фурия Роха" завоюет трофей Кубка мира. 

"Если Испания выиграет чемпионат мира, на следующий день позвоню Луису де ла Фуэнте и завершу карьеру в национальной команде. После побед на чемпионате Европы 2024 года и чемпионате мира желать большего уже невозможно", — говорил Кукурелья. 

Как видим, Кукурелья пока не спешит завершать международную карьеру. 

Дополнение

19 июля сборная Испании одержала победу над сборной Аргентины в финале Чемпионата мира-2026 на "МетЛайф Стэдиум" в городе Ист-Ратерфорд, недалеко от Нью-Йорка.  

Матч завершился минимальной победой "Фурии Рохи" — 1:0. Единственный гол в матче забил Ферран Торрес. Матч также запомнился грубой игрой аргентинцев. 

Власти испанского муниципалитета Лос-Паласиос-и-Вильяфранка подарили полузащитникам сборной Испании Фабиану Руису и Гави, откуда футболисты родом, 150 килограммов помидоров за победу на Чемпионате мира-2026. 

Павел Башинский

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина
Нью-Йорк
Испания