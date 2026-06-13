ОАЭ выплатят Ирану до 20 миллиардов долларов за прекращение атак - Reuters

Объединенные Арабские Эмираты согласились выделить Ирану миллиарды долларов в рамках усилий по снижению напряженности в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что это является тактическим шагом после недель иранских атак на "богатое арабское государство Персидского залива во время войны между США и Израилем с Исламской Республикой".

Информация об этом шаге ... совпадает с завершающими этапами более широких переговоров между Тегераном и Вашингтоном по прекращению войны, переговоры, которые, по словам дипломатов, могут включать высвобождение десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках из-за санкций США - говорится в статье.

Указывается, что ОАЭ согласились выделить в общей сложности 10 миллиардов долларов, более 3 миллиардов долларов из которых уже были предоставлены. Два других источника оценили общую сумму средств в 20 миллиардов долларов, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.

В то же время Министерство иностранных дел ОАЭ категорически опровергло эту информацию, заявив, что "эти обвинения являются полностью ложными и необоснованными", и что "никакие замороженные иранские средства не были высвобождены, переведены или использованы через ОАЭ".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил об отмене ударов по Ирану, о которых он говорил несколькими часами ранее, поскольку были одобрены "заключительные пункты" соглашения.

Иран заявляет, что соглашение с США еще не подписано, возможны изменения