ОАЭ и Египет подписали крупное соглашение по ветроэнергетике на полях COP27

Детали

Как сообщило государственное информационное агентство ОАЭ WAM, проект береговой ветроэнергетики мощностью 10 гигаватт в Египте будет производить 47 790 ГВт чистой энергии ежегодно после его завершения.

По данным WAM, это компенсирует 23,8 миллиона тонн выбросов углекислого газа, что эквивалентно примерно девяти процентам текущего производства CO2 в Египте.

Ветряная электростанция также сэкономит Египту примерно 5 миллиардов долларов на ежегодных расходах на природный газ и поможет создать до 100 000 рабочих мест.

Добавим

Климатический саммит ООН COP27 стартовал в воскресенье в Египте с предупреждений против отказа от усилий по сокращению выбросов и призывов к богатым странам выплатить компенсацию бедным странам после года экстремальных погодных катаклизмов.

COP28 пройдет в ОАЭ с 6 по 17 ноября 2023 года.