ОАЕ та Єгипет підписали велику угоду з вітроенергетики на полях COP27

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Як повідомило державне інформаційне агентство ОАЕ WAM, проект берегової вітроенергетики потужністю 10 гігават у Єгипті вироблятиме 47 790 ГВт чистої енергії щорічно після його завершення.

За даними WAM, це компенсує 23,8 мільйонів тонн викидів вуглекислого газу, що еквівалентно приблизно дев'яти відсоткам поточного виробництва CO2 в Єгипті.

Вітряна електростанція також заощадить Єгипту приблизно 5 мільярдів доларів на щорічних витратах на природний газ та допоможе створити до 100 000 робочих місць.

Додамо

Кліматичний саміт ООН COP27 стартував у неділю в Єгипті з попереджень проти відмови від зусиль зі скорочення викидів та закликів до багатих країн виплатити компенсацію бідним країнам після року екстремальних погодних катаклізмів.

COP28 пройде в ОАЕ з 6 по 17 листопада 2023 року.