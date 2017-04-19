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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27270 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91917 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147205 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113052 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114321 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111177 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103275 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Е.Зеркаль объяснила, почему суд ООН отказал во временных мерах по РФ о терроризме

Е.Зеркаль объяснила, почему суд ООН отказал во временных мерах по РФ о терроризме

Киев  •  УНН

 • 14840 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила, почему Международный суд ООН признал недостаточными доказательства наличия нарушения Конвенции о борьбе с финансированием терроризма со стороны России. Об этом она сегодня сказала журналистам возле суда в Гааге, передает УНН.

"Когда мы готовили это дело по предварительным мероприятиям, мы исходили из того, что надо доказать предыдущую юрисдикцию и предоставить именно доказательства наличия нарушения конвенции. Суд признал, что этого им мало для принятия решений. Сейчас мы будем фокусироваться уже на доказывании вины и на доведении намерений по сбиванию, например, самолета МН-17", - сказала она.

В то же время Е.Зеркаль обратила внимание на то, что в отдельных мыслях, которые написаны судьями, указано, что есть несогласие с позицией большинства судей именно, например, по MH17.

"Все боялись, что не будет prima facie юрисдикции, то есть предыдущей юрисдикции особенно по конвенции по финансированию терроризма. Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений. Суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует минскому процессу, и, что стороны могут продолжать минский процесс и судебное разбирательство, как обязательство, параллельно", - отметила замминистра.

Напомним, Международный суд ООН не видит условий, необходимых для определения дополнительных мер относительно прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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