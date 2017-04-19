Е.Зеркаль объяснила, почему суд ООН отказал во временных мерах по РФ о терроризме

"Когда мы готовили это дело по предварительным мероприятиям, мы исходили из того, что надо доказать предыдущую юрисдикцию и предоставить именно доказательства наличия нарушения конвенции. Суд признал, что этого им мало для принятия решений. Сейчас мы будем фокусироваться уже на доказывании вины и на доведении намерений по сбиванию, например, самолета МН-17", - сказала она.

В то же время Е.Зеркаль обратила внимание на то, что в отдельных мыслях, которые написаны судьями, указано, что есть несогласие с позицией большинства судей именно, например, по MH17.

"Все боялись, что не будет prima facie юрисдикции, то есть предыдущей юрисдикции особенно по конвенции по финансированию терроризма. Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений. Суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует минскому процессу, и, что стороны могут продолжать минский процесс и судебное разбирательство, как обязательство, параллельно", - отметила замминистра.

Напомним, Международный суд ООН не видит условий, необходимых для определения дополнительных мер относительно прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.