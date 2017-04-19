О.Зеркаль пояснила, чому суд ООН відмовив у тимчасових заходах щодо РФ про тероризм

“Коли ми готували цю справу по попередніх заходах, ми виходили з того, що треба довести попередню юрисдикцію і надати саме докази наявності порушення конвенції. Суд визнав, що цього їм не достатньо для прийняття рішень. Зараз ми будемо фокусуватися вже на доведенні провини і на доведення намірів по збиттю, наприклад, літака МН-17”, — сказала вона.

Водночас О.Зеркаль звернула увагу на те, що в окремих думках, які написані суддями, зазначено, що є незгода з позицією більшості суддів саме, наприклад, по MH17.

“Всі боялися, що не буде prima facie юрисдикції, тобто попередньої юрисдикції особливо по конвенції по фінансуванню тероризму. Суд визнав, що вона є, суд визнав наявність порушень. Суд навіть визнав, що наявність цього спору ніяк не перешкоджає мінському процесу, і, що сторони можуть продовжувати мінський процес і судовий розгляд, як зобов’язання, паралельно”, — наголосила заступник міністра.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН не бачить умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.