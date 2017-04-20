А.Турчинов: российские войска могут остаться в Беларуси после сентябрьских учений

"Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений ("Запад-2017" - ред.) российский контингент может остаться в Республике Беларусь", - сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНН, А.Турчинов заявил, что РФ готовится к полномасштабной войне, которая грозит в том числе Центральной и Восточной Европе.