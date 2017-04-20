О.Турчинов: російські війська можуть залишитись у Білорусі після вересневих навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російський військовий контингент може залишитись у Білорусі після навчань "Запад-2017", які заплановані у вересні 2017 року. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Є серйозні підстави вважати, що після активної фази навчань ("Запад-2017" — ред.) російський контингент може залишитись у Республіці Білорусь”, — сказав О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, О.Турчинов заявив, що РФ готується до повномасштабної війни, яка загрожує в тому числі Центральній і Східній Європі.