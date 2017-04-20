А.Турчинов: Россия еще долго будет оставаться источником агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Несмотря на санкции, Россия еще долго будет оставаться источником агрессии. Об этом во время презентации программы “Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины” заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
“В последнее время Кремль снова прибегает к своему традиционному инструментарию — политическим убийствам и диверсиям”, — сказал А.Турчинов.
Он также добавил, что РФ увеличивает финансирование информационно-пропагандистской войны.
“Следует осознать, что несмотря на санкции и экономические проблемы, РФ еще долго будет оставаться источником агрессии, угроз безопасности и генератором нестабильности в мире”, — сказал А.Турчинов.
Как сообщал УНН, Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений “Запад-2017”.