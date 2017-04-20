О.Турчинов: Росія ще довго залишатиметься джерелом агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Незважаючи на санкції, Росія ще довго залишатиметься джерелом агресії. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Останнім часом Кремль знову вдається до свого традиційного інструментарію — політичних вбивств і диверсій”, — сказав О.Турчинов.
Він також додав, що РФ збільшує фінансування інформаційно-пропагандистської війни.
“Слід усвідомити, що попри санкції і економічні негаразди, РФ ще довго залишатиметься джерелом агресії, безпекових загроз і генератором нестабільності у світі”, — сказав О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань “Запад-2017”.