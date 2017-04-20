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О.Турчинов: Росія ще довго залишатиметься джерелом агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Незважаючи на санкції, Росія ще довго залишатиметься джерелом агресії. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“Останнім часом Кремль знову вдається до свого традиційного інструментарію — політичних вбивств і диверсій”, — сказав О.Турчинов.

Він також додав, що РФ збільшує фінансування інформаційно-пропагандистської війни.

“Слід усвідомити, що попри санкції і економічні негаразди, РФ ще довго залишатиметься джерелом агресії, безпекових загроз і генератором нестабільності у світі”, — сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань “Запад-2017”.

Українські Національні Новини

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