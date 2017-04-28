А.Турчинов: приоритетная задача КОРДа - уничтожение внутреннего врага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, приоритетная задача корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины (КОРД) является уничтожение внутреннего врага Украины. Об этом он заявил в центре подготовки подразделений особого назначения Нацполиции, передает корреспондент УНН.
"Внутренний враг, в первую очередь вооруженная организованная преступность, пытаются дестабилизировать ситуацию, паразитировать на проблемах, которые есть в стране. Ваше приоритетная задача - уничтожить вооруженную организованную преступность. А для этого, мы понимаем, нужна очень серьезная и профессиональная подготовка", - сказал А.Турчинов, обращаясь к бойцам КОРДа.
Напомним, Турчинов назвал КОРД элитой украинского полиции.
Как сообщал УНН, 8 апреля в Мариуполе полицейский КОРД провел обучение в захваченной здания порта.