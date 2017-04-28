А.Турчинов: приоритетная задача КОРДа - уничтожение внутреннего врага Украины

"Внутренний враг, в первую очередь вооруженная организованная преступность, пытаются дестабилизировать ситуацию, паразитировать на проблемах, которые есть в стране. Ваше приоритетная задача - уничтожить вооруженную организованную преступность. А для этого, мы понимаем, нужна очень серьезная и профессиональная подготовка", - сказал А.Турчинов, обращаясь к бойцам КОРДа.

Напомним, Турчинов назвал КОРД элитой украинского полиции.

Как сообщал УНН, 8 апреля в Мариуполе полицейский КОРД провел обучение в захваченной здания порта.