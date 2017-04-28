О.Турчинов: пріоритетне завдання КОРДу - знищення внутрішнього ворога України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, пріоритетне завдання корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України (КОРДу) є знищення внутрішнього ворога України. Про це він заявив у центрі підготовки підрозділів особливого призначення Нацполіції, передає кореспондент УНН.
“Внутрішній ворог, в першу чергу озброєна організована злочинність, намагаються дестабілізувати ситуацію, паразитувати на проблемах, які є в країні. Ваше пріоритетне завдання — знищити озброєну організовану злочинність. А для цього, ми розуміємо, потрібна дуже серйозна і професійна підготовка”, — сказав О.Турчинов, звертаючись до бійців КОРДу.
Нагадаємо, О.Турчинов назвав КОРД елітою української поліції.
Як повідомляв УНН, 8 квітня у Маріуполі поліцейський КОРД провів навчання в захопленій будівлі порту.