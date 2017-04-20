А.Турчинов: победить "ИГ" только военным путем невозможно

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27245 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91850 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147180 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113042 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111170 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103270 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106712 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151385 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
А.Турчинов: победить "ИГ" только военным путем невозможно

А.Турчинов: победить "ИГ" только военным путем невозможно

Киев  •  УНН

 • 11351 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. "Исламское государство" невозможно победить исключительно военным путем. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

“Победить такие террористические конгломераты как, например, „Исламское государство“ исключительно военными средствами невозможно”, — сказал А.Турчинов.

По его словам, их ликвидация возможна только при условии уничтожения идеологического фундамента.

Секретарь СНБО отметил, что в последнее время активизировались международные террористические организации и другие организованные преступные группы.

“Они действуют как в центрах современного мира, так и на окраинах, где под контролем террористов оказались огромные территории”, — сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНН, 6 апреля Турчинов заявил о возможном расширении российской агрессии против Украины.

Украинские Национальные Новости

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