А.Турчинов: победить "ИГ" только военным путем невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. "Исламское государство" невозможно победить исключительно военным путем. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
“Победить такие террористические конгломераты как, например, „Исламское государство“ исключительно военными средствами невозможно”, — сказал А.Турчинов.
По его словам, их ликвидация возможна только при условии уничтожения идеологического фундамента.
Секретарь СНБО отметил, что в последнее время активизировались международные террористические организации и другие организованные преступные группы.
“Они действуют как в центрах современного мира, так и на окраинах, где под контролем террористов оказались огромные территории”, — сказал А.Турчинов.
Как сообщал УНН, 6 апреля Турчинов заявил о возможном расширении российской агрессии против Украины.