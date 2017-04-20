О.Турчинов: перемогти "ІД" лише військовим шляхом неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. "Ісламську державу" не можливо перемогти виключно військовим шляхом. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Перемогти такі терористичні конгломерати як, наприклад, Ісламська держава виключно військовими засобами неможливо”, — сказав О.Турчинов.
За його словами, їхня ліквідація можлива лише за умови знищення ідеологічного фундаменту.
Секретар РНБО зазначив, що останнім часом активізувалися міжнародні терористичні організації та інші організовані злочинні групи.
“Вони діють як в центрах сучасного світу, так і на околицях, де під контролем терористів опинилися величезні території”, — сказав О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, 6 квітня О.Турчинов заявив про можливе розширення російської агресії проти України.