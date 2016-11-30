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А.Турчинов: до инаугурации президента США россияне могут обострить ситуацию на мариупольском направлении

Киев • УНН

 • 8121 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что в декабре-январе, до инаугурации нового президента Америки, россияне попытаются существенно обострить ситуацию на мариупольском направлении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

А.Турчинов: до инаугурации президента США россияне могут обострить ситуацию на мариупольском направлении

"Поэтому мы не можем исключать, что в декабре-январе, до инаугурации нового президента Америки, россияне все же попытаются существенно обострить ситуацию, осуществив локальные наступательные операции. При этом наиболее опасным направлением остается мариупольское", - сказал секретарь Совета национальной безопасности Украины А.Турчинов.

Так, по словам А.Турчинова, последние полтора-два месяца на мариупольском направлении наблюдается наибольшая активность противника по количеству обстрелов и за попытками проникновения разведывательно-диверсионных групп, которую можно сравнить по напряженности с ситуацией в районе промзоны Авдеевки.

Поэтому, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Турчинов не исключает, что в декабре 2016-январе 2017 российско-террористические войска попытаются обострить ситуацию на мариупольском направлении.

А.Турчинов объяснил, что "Мариуполь с его портом и заводами для них - стратегическая цель", поскольку "деформированная экономическая модель оккупированного Донбасса не может самостоятельно функционировать без финансовых дотаций РФ". "И для россиян, у которых сейчас серьезные экономические проблемы, эти дотации становятся тяжелой ношей. Для компенсации потерь им нужны новые объекты грабежа, некое подобие работающей экономической модели", - сказал секретарь СНБО.

При этом, А.Турчинов отметил, что расходы России на содержание Луганска и Донецка оцениваются в более чем 6 миллиардов долларов в год, из которых 3 миллиарда - финансовая поддержка этих оккупированных территорий, и более 3 миллиардов - на военные расходы.

Также А.Турчинов сообщил, что вдоль границы Украины наблюдается концентрация российских войск и создание новых военных баз.

"И это для нас очень серьезная проблема, потому что в случае активизации агрессии они могут в кратчайшие сроки значительно увеличить численность своих войск на любом участке фронта", - добавил секретарь СНБО.

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