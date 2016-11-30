О.Турчинов: до інавгурації президента США росіяни можуть загострити ситуацію на маріупольському напрямку

“Тому ми не можемо виключати, що в грудні-січні, до інавгурації нового президента Америки, росіяни все ж таки спробують суттєво загострити ситуацію, здійснивши локальні наступальні операції. При цьому найбільш небезпечним напрямком залишається маріупольський”, — сказав секретар Ради національної безпеки України О.Турчинов.

Так, за словами О.Турчинова, останні півтора-два місяці на Маріупольському напрямку спостерігається найбільша активність супротивника за кількістю обстрілів і за спробами проникнення розвідувально-диверсійних груп, яку можна порівняти за напруженістю з ситуацією в районі промзони Авдіївки.

Тому, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключає, що в грудні 2016-січні 2017 року російсько-терористичні війська спробують загострити ситуацію на маріупольському напрямку.

О.Турчинов пояснив, що “Маріуполь з його портом і заводами для них — стратегічна мета”, оскільки “деформована економічна модель окупованого Донбасу не може самостійно функціонувати без фінансових дотацій РФ”. “І для росіян, у яких зараз серйозні економічні проблеми, ці дотації стають важкою ношею. Для компенсації втрат їм потрібні нові об’єкти пограбування, якась подоба працюючої економічної моделі”, — сказав секретар РНБО.

При цьому, О.Турчинов зпазначив, що витрати Росії на утримання Луганська і Донецька оцінюються в понад 6 мільярдів доларів на рік, з яких 3 мільярди — фінансова підтримка цих окупованих територій, і понад 3 мільярдів — на військові витрати.

Також О.Турчинов повідомив, що уздовж кордону України спостерігається концентрація російських військ і створення нових військових баз.

“І це для нас дуже серйозна проблема, тому що в разі активізації агресії вони можуть у найкоротші терміни значно наростити чисельність своїх військ на будь-якій ділянці фронту”, — додав секретар РНБО.