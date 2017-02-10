О.Сыроид закрыла Раду до 20 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжат работу в пленарном режиме утром 20 февраля в 10:00.
Напомним, 10 февраля Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу провела традиционный час вопросов к правительству.
Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отсутствовал на пленарном заседании, так как участвовал в похоронах нардепа из "Народного фронта" Петра Ваната.