О.Сыроид закрыла Раду до 20 февраля

Депутаты продолжат работу в пленарном режиме утром 20 февраля в 10:00.

Напомним, 10 февраля Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу провела традиционный час вопросов к правительству.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отсутствовал на пленарном заседании, так как участвовал в похоронах нардепа из "Народного фронта" Петра Ваната.