О.Сироїд закрила Раду до 20 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжать роботу у пленарному режимі 20 лютого о 10:00.
Нагадаємо, 10 лютого Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю провела традиційну годину запитань до уряду.
Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій був відсутній на пленарному засіданні, оскільки брав участь у похороні нардепа з "Народного фронту" Петра Ваната.