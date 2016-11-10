О.Синютка: я не буду подавать заявку на пост губернатора Одесской области

"На самом деле мне очень приятно, что появилась такая информация, и конечно я понимаю, что ситуация достаточно сложная в Одесской области. Я думаю, что это - большой аванс для моей скромной персоны. С другой стороны, это было бы непсраведливо по отношению к Львовской области, тут начато очень много разных дел. Для нас очень важно, чтобы мы сделали те дела, которые мы начали: по дорогам, домам, школам, садам.

Я хочу сказать, что никакого разговора со мной никто не вел и я уверен на 95%, что такого разговора и не будет... сам подавать заявку (свою кандидатуру - ред.) на пост губернатора Одесской области - я не буду. Я считаю, что это было бы не справедливо. Те задачи, которые мне поставил Президент государства сделать во Львовской области, я их здесь должен выполнить. Я убежден, что Президент не будет мне предлагать ничего... Пока не выполнены задачи Президента по Львовской области. Нельзя оставлять незавершенные дела", - заявил О.Синютка.

Напомним, Президент подписал Указ об увольнении председателя Одесской ОГА М.Саакашвили.